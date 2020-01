Foot - OM

OM : Pelé revient sur sa bourde face à Trélissac !

Publié le 5 janvier 2020 à 21h25 par La rédaction

Vainqueur après une séance de tirs au but face à Trelissac ce dimanche (1-1, 4 tab à 2), l'OM a vu son gardien Yohann Pelé faire une énorme bourde aux début de la rencontre. Il a expliqué la raison de cette erreur.