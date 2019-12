Foot - OM

OM : Dimitri Payet peut-il retrouver les Bleus pour l'Euro 2020 ?

Publié le 30 décembre 2019 à 5h00 par B.C.

Après son bon début de saison à l'OM, Dimitri Payet peut se remettre à espérer un retour en équipe de France, et Didier Deschamps n'a pas écarté cette possibilité dernièrement.

Acteur majeur du parcours de l'équipe de France lors de l'Euro 2016, Dimitri Payet (32 ans) a progressivement disparu du groupe de Didier Deschamps depuis. La dernière sélection du milieu offensif de l'OM remonte à octobre 2018, et un match face à l'Islande (2-2), mais son début de saison pourrait bien relancer les débats quant à sa présence chez les Bleus. En effet, Dimitri Payet semble avoir retrouvé son meilleur niveau, au moment où certains joueurs offensifs de l'équipe de France peinent à se faire remarquer pour diverses raisons, à l'image de Florian Thauvin ou Thomas Lemar. Dimitri Payet peut donc rêver d'un grand retour à Clairefontaine, et Didier Deschamps n'écarte pas cette possibilité.

« Dimitri Payet est toujours sélectionnable »