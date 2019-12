Foot - OM

OM : Et les trois joueurs les plus décevants sont…

Publié le 26 décembre 2019 à 21h45 par A.M.

Alors que l'OM a réussi une première partie de saison très aboutie, certains joueurs ont toutefois un peu déçu. Analyse.

Deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est imposé comme un solide dauphin du PSG et réalise une excellente première partie de saison, bien au-delà des espoirs initiaux. L'OM est donc clairement en course pour accrocher le podium, ce qui serait une première dans l'ère McCourt. Par conséquent, difficile de trouver des points négatifs au sein du club phocéen bien que quelques joueurs aient déçu.

Strootman et Germain, un peu en dessous

Parmi eux, Valère Germain peine toujours à trouver sa place. Déjà en difficulté depuis son arrivée à l'OM, l'ancien Monégasque n'est que la doublure de Dario Benedetto. Et si ses entrées en jeu sont généralement positives, il n'a toujours inscrit que deux buts en Ligue 1. L'autre joueur décevant n'est autre que Kevin Strootman. Bien que titulaire régulier, il livre tout au mieux des prestations neutres derrière le duo très actif composé de Valentin Rongier et Morgan Sanson. C'est d'ailleurs ce duo qui a privé Maxime Lopez d'avoir plus de temps de jeu. Parfois utilisé ailier droit, le joueur formé à l'OM sort d'une première partie de saison globalement mitigée d'un point de vue personnel.