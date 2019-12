Foot - OM

OM - Malaise : Kostas Mitroglou refait parler de lui !

Publié le 21 décembre 2019 à 4h15 par A.M.

Prêté par l'OM durant le précédent mercato d'hiver, Kostas Mitroglou est revenu sur les critiques qui l'ont visé durant son passage à Marseille.

Et revoilà Mitroglou ! Recruté dans les dernières heures du mercato estival 2017, l'attaquant grec n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM et s'est même régulièrement retrouvé au cœur des critiques. Par conséquent, il y a un an, il a été prêté à Galatasaray, mais cela ne s'est pas bien passé non plus, au point d'être de nouveau prêté l'été dernier au PSV Eindhoven. Peu utilisé au sein du club hollandais, Kostas Mitroglou enchaîne donc les galères depuis son arrivée à l'OM. Une situation sur laquelle il s'est confié tout en revenant sur les critiques subies à Marseille.

«Tout le monde peut critiquer, mais ça ne me touche pas»