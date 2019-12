Foot - OM

OM - Malaise : Mitroglou répond sèchement aux critiques !

Publié le 20 décembre 2019 à 11h00 par G.d.S.S.

Même s’il appartient encore à l’OM, Kostas Mitroglou ne semble plus entrer dans les plans du club phocéen. Et le buteur grec se livre sans détour sur les critiques dont il a fait l’objet lorsqu’il évoluait au sien du club phocéen.

Recruté par l’OM à l’été 2017 et attendu comme le fameux grand attaquant promis par Andoni Zubizarreta, Kostas Mitroglou a vécu une expérience difficile du côté du Vélodrome. Le buteur grec n’a jamais vraiment convaincu, et il enchaine d’ailleurs les prêts (Galatasaray et désormais PSV Eindhoven), alors que son contrat avec l’OM court jusqu’en 2021. Interrogé par Sport 24 , Mitroglou s’est confié sur la pression qui règne à l’OM et fait face aux critiques sur son niveau de jeu.

« C’est normal de critiquer »