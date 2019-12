Foot - OM

OM : Et les trois meilleurs joueurs de la première partie de saison sont...

Publié le 25 décembre 2019 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a réalisé une première moitié de saison très convaincante en Ligue 1, trois joueurs sont sortis du lot avec de grosses performances.

Tombeur de Nîmes mercredi dernier (3-1) juste avant de partir en vacances, l’OM a donc conforté sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 et compte même cinq points d’avance sur son premier poursuivant. André Villas-Boas, qui a succédé à Rudi Garcia l’été dernier sur le banc du club phocéen, en a été l’un des grands artisans. Mais trois joueurs de l’OM se sont également bien distingués ces derniers mois.

Payet, Sanson, Mandanda

Dimitri Payet, qui affiche une forme étincelante depuis le choc entre l’OM et l’OL, assume à nouveau son statut de patron. Tout comme Morgan Sanson, qui est de retour à un très bon niveau de jeu depuis le début de la saison. Et enfin, après avoir vécu un exercice 2018-2019 très compliqué, Steve Mandanda est revenu plus affûté et se montre plus que jamais décisif avec l’OM.