OM - Malaise : Radonjic répond sèchement aux critiques !

Publié le 21 décembre 2019 à 19h45 par G.d.S.S.

Régulièrement pointé du doigt depuis son arrivée à l’OM, Nemanja Radonjic assure qu’il ne prête pas attention aux critiques et répond à ses détracteurs.

« J’ai peut-être eu besoin de plus de temps pour m’habituer au championnat de France. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier, je suis souvent resté sur le banc », confie Nemanja Radonjic ce samedi dans les colonnes de La Provence sur son intégration compliquée à l’OM. Et dans ce même entretien, l’attaquant serbe s’est également prononcé sur les nombreuses critiques dont il fait l’objet depuis ses débuts avec le club phocéen.

« Je sais qui je suis »