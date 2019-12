Foot - OM

OM - Malaise : Un nouveau joueur de Villas-Boas tacle Garcia !

Publié le 22 décembre 2019 à 4h30 par A.M.

Régulièrement taclé par les joueurs de l'OM depuis son choix de rejoindre l'OL, Rudi Garcia est une nouvelle fois gentiment tancé par Nemanja Radonjic.

« Ça fait bizarre de le voir en face, surtout quand on a eu son discours sur l’OL il y a quelques mois ». Il y a quelques semaines, Dimitri Payet n'hésitait pas à tacler un gros tacle à Rudi Garcia qui a signé à l'OL à peine plus de quatre mois après son départ de l'OM. Morgan Sanson ne cachait pas non plus sa surprise face à ce choix : « Nous les joueurs on ne s’y attendait pas du tout. Après dans le foot il y a beaucoup de surprises chez les joueurs mais aussi chez les coaches. Il a répondu à l’appel de Lyon, et nous on est focus sur nous . »

«Je parlais beaucoup moins avec lui par rapport au nouveau coach»