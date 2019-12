Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet un an de plus à l’OM ? Possible

Publié le 17 décembre 2019 à 2h10 par La rédaction

Ces dernières heures, la question d’un départ de Payet en fin de saison a été soulevée. Elle n’est pas aussi évidente qu’il n’y paraît. Explication.

En fin de semaine, le quotidien l’Equipe a indiqué qu’un départ de Dimitri Payet en fin de saison était aujourd’hui une option probable. A l’analyse, cela coule en effet de source. Compte tenu de la situation contractuelle du joueur, qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, il est évident que l’OM le mettra sur le marché afin d’encaisser un transfert sur sa vente, sachant qu’il est hors de question pour le club phocéen de le prolonger, compte tenu de son âge (33 ans) et de son salaire (600 000 euros bruts par mois).

Payet pourrait décider d’aller au bout de son contrat…

L’OM tentera donc de vendre Payet en fin de saison, c’est une certitude. En revanche, la position du joueur paraît plus incertaine. En effet, si Payet n’obtient l’été prochain l’offre XXL qu’il souhaite, il n’est pas impossible qu’il décide de rester à Marseille pour aller au bout de son contrat en juin 2021, ce qui lui permettra de partir libre, donc de maximiser ses chances de signer un dernier gros contrat ailleurs.