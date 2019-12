Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce prétendant de renom qui n’en démordrait pas pour Rakitic !

Publié le 17 décembre 2019 à 1h00 par A.D.

Loin de faire partie des priorités d’Ernesto Valverde au FC Barcelone, Ivan Rakitic pourrait faire ses valises cet hiver. L’Inter n’aurait pas oublié l’idée de le recruter.

L’Inter serait toujours dans la course pour Ivan Rakitic. Depuis le début de saison, le milieu de terrain croate peine à emmagasiner du temps de jeu au FC Barcelone. Ce qui pourrait provoquer son départ lors de la prochaine fenêtre de transferts. Conscients de la situation d’Ivan Rakitic, la Juventus de Maurizio Sarri et l’Inter d’Antonio Conte auraient coché son nom il y a de nombreuses semaines. Et il semblerait que les Nerazzurri soient toujours à l’affût pour le joueur d’Ernesto Valverde.

Antonio Conte toujours sous le charme d'Ivan Rakitic ?