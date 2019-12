Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Adrien Rabiot reçoit un soutien de poids !

Publié le 17 décembre 2019 à 0h30 par La rédaction

Alors qu'il a débarqué en fin de contrat à la Juventus cet été, Adrien Rabiot n'arrive pas à faire son trou au sein de l'effectif turinois. Formé à la Juventus, Claudio Marchisio a donné son avis sur le milieu français.

Les dirigeants du PSG doivent regarder d'un œil ironique la situation d'Adrien Rabiot à la Juventus. Il faut dire que les deux parties ne s'étaient pas séparées en bons termes. Après de nombreux épisodes, les deux clans n'avaient pas réussi à se mettre d'accord pour signer un contrat et Adrien Rabiot est parti libre à la Juventus cet été. Mais son adaptation se trouve être particulièrement difficile, lui qui est barré par son compatriote Blaise Matuidi au milieu. L'ancien joueur de la Juventus Claudio Marchisio a donné son avis sur cette situation.

« La saison est encore longue et il peut montrer tout son talent »