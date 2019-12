Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confirme pour janvier !

Publié le 16 décembre 2019 à 22h45 par La rédaction

Alors que son effectif s'est renforcé quantitativement cet été, Leonardo a annoncé à nouveau que le mercato hivernal serait calme à Paris.

Le mercato estival du PSG a vu de nombreux joueurs venir renforcer l'effectif. Cela a permis de renforcer toutes les lignes et donc de pouvoir voir large avec un vrai apport du banc. Après s'être exprimé sur la prochaine période des transferts après la victoire en Ligue des Champions contre Galatasaray (5-0), Leonardo a persisté en annonçant un mercato d'hiver calme pour le PSG.

« On n'a pas d'urgence, ni de besoin »