Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo ?

Publié le 16 décembre 2019 à 21h45 par A.D.

Dans une situation délicate à la Juventus, Emre Can serait de plus en plus proche d’un départ. La direction des Bianconeri aurait pour priorité de se débarrasser de son milieu de terrain allemand cet hiver.

La Juventus serait déterminée à se séparer d’Emre Can. Utilisé à seulement sept reprises (dont deux titularisations), le milieu de terrain allemand n’a eu que très peu de minutes à se mettre sous la dent cette saison. Une situation qui pourrait provoquer son départ lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu’il serait intéressé par Emre Can, Leonardo négocierait actuellement avec la direction turinoise pour un échange avec Leandro Paredes.

La Juventus bien décidée à laisser filer Emre Can ?