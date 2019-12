Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il prolonger Dimitri Payet ?

Publié le 16 décembre 2019 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 16 décembre 2019 à 22h42

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Dimitri Payet ne devrait pas être approché par l'OM pour une prolongation. Un départ l'été prochain serait même à l'ordre du jour, mais Andoni Zubizarreta a-t-il raison de procéder ainsi ? C'est notre sondage du jour !

Le retour en forme de Dimitri Payet coïncide avec l'arrivée d'André Villas-Boas. En effet, le numéro 10 de l'OM semble actuellement en pleine forme, alors qu'il sort d'une saison difficile sous les ordres de Rudi Garcia. Mais la résurrection du milieu offensif arrive-t-elle trop tard ? À 33 ans, Dimitri Payet se rapproche à grands pas de la fin de sa carrière, et avec un contrat courant jusqu'en 2022 avec l'Olympique de Marseille, son avenir est en pointillé dans la cité phocéenne.

Payet, stop ou encore ?