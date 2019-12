Foot - OM

OM/OL - Clash : Quand Rudi Garcia se fait dézinguer par ses anciens joueurs...

Publié le 25 décembre 2019 à 4h00 par B.C.

En octobre dernier, Rudi Garcia a décidé de filer à l'OL malgré son passif à l'OM. Un choix que n'ont visiblement pas apprécié les joueurs marseillais...

La rivalité entre l'OM et l'OL était déjà tendue, mais l'arrivée de Rudi Garcia dans le Rhône n'a rien arrangé. En effet, moins de cinq mois après son départ de Marseille, le technicien français a décidé de débarquer à Lyon pour prendre la succession de Sylvinho. Une arrivée qui a surpris dans la cité phocéenne, et en particulier au sein du groupe d'André Villas-Boas...

« On va dire que je n'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça... »