OM : Kamara, Strootman... Riolo pointe du doigt un gros problème pour Villas-Boas !

Publié le 19 décembre 2019 à 7h30 par A.M.

Invité à commenter la situation de l'OM, Daniel Riolo estime que le principal problème pour André Villas-Boas sera de trouver le troisième homme de son milieu de terrain derrière Valentin Rongier et Morgan Sanson.

Avant la dernière journée de la phase aller de Ligue 1, le bilan pour l'Olympique de Marseille est plus que positif. Le club phocéen se positionne effectivement en solide dauphin du PSG et semble surtout avoir trouvé son style de jeu. Mieux encore, un onze type se dégage depuis quelques matches et donne satisfaction à André Villas-Boas, surtout au milieu de terrain ou la paire composée de Valentin Rongier et Morgan Sanson impressionne. Mais l'entraîneur de l'OM doit encore trouver le joueur qui accompagne ce duo. Kevin Strootman ne donnant pas satisfaction, Daniel Riolo estime qu'il faut s'appuyer sur Boubacar Kamara.

«Le problème dans le milieu de l'OM, c'est le troisième homme»