OM : L’agent de Thauvin fait une grande annonce sur son retour !

Publié le 7 janvier 2020 à 14h30 par B.C.

Touché à la cheville l’été dernier, Florian Thauvin poursuit sa rééducation en vue de son grand retour avec l’OM. L’occasion pour Jean-Pierre Bernès, son agent, de s’exprimer sur l’état de l’international français.

Opéré de la cheville en septembre dernier, Florian Thauvin n’a jamais réellement débuté sa saison, et l’international français a des fourmis dans les jambes. Plus de quatre mois après sa dernière apparition sous le maillot de l’OM (face à l’ASSE le 1er septembre), l’attaquant poursuit sa rééducation et s’apprête à retrouver le groupe phocéen. Alors que le retour de Thauvin était initialement attendu pour janvier, il faudra encore attendre quelques semaines avant de le revoir fouler la pelouse du Vélodrome. Interrogé sur ce retour, Jean-Pierre Bernès est revenu sur l’état de son protégé et sa décision de se faire opérer.

« On reste sur la moitié de février pour son retour »