Mercato - OM : André Villas-Boas affiche son inquiétude pour le mercato !

Publié le 15 janvier 2020 à 16h00 par A.M.

De nouveau interrogé sur le mercato d’hiver, André Villas-Boas confirme que si l’OM veut vendre des joueurs, il ne pourra rien faire.

Handicapé par des problèmes financiers, l’Olympique de Marseille ne devrait pas se montrer très actif cet hiver en terme de recrutement. Le club phocéen espérerait même vendre des joueurs afin d’alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. Dans cette optique, l’OM collabore même avec Paul Aldridge, fin connaisseur du marché anglais, afin de démarcher des clubs de Premier League et récupérer de grosses sommes pour ses joueurs. Une situation qui inquiète André Villas-Boas, bien conscient qu’il ne pourra pas s’opposer à la vente d’un de ses joueurs si une belle offre arrive.

«Je n'ai aucune garantie»