Mercato - OM : Eyraud remonté en coulisses sur le dossier Sanson ?

Publié le 15 janvier 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

En quête de liquidités lors du dernier mercato estival, l’OM avait finalement échoué dans sa volonté de refourguer Morgan Sanson en Angleterre. Ce qui aurait particulièrement agacé Jacques-Henri Eyraud…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM vit une période délicate sur le plan financier, et Andoni Zubizarreta avait pour mission de boucler au moins une grosse vente l’été dernier. En vain. Les profils à forte valeur marchande tels que Florian Thauvin, Kevin Strootman ou encore Morgan Sanson disposaient pourtant d’un bon de sortie, mais aucun n’a trouvé preneur sur le marché. Et le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, aurait mal vécu l’un de ces dossiers…

Eyraud agacé par l’échec de la vente de Sanson