Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour l’avenir de Pogba ?

Publié le 15 janvier 2020 à 9h30 par A.M.

Alors que Paul Pogba a longtemps été la grande priorité de Zinedine Zidane, le technicien français semble avoir été découragé dans ce dossier par Florentino Pérez.

Depuis son retour sur le banc du Real Madrid il y a quasiment un an, Zinedine Zidane n’a qu’une obsession : recruter Paul Pogba. Toutefois, l’été dernier, le technicien français n’a pas réussi à convaincre sa direction de miser gros sur le milieu de terrain de Manchester United dont le contrat courre jusqu’en 2021. Le nom de Pogba a de nouveau circulé du côté du Real Madrid cet hiver, mais ce dossier semble clairement prendre du plomb dans l’aile.

Zidane jette l’éponge pour Pogba !