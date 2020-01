Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane lance les grandes manœuvres pour Mbappé!

Publié le 15 janvier 2020 à 9h15 par A.M. mis à jour le 15 janvier 2020 à 9h24

Grand fan de Kylian Mbappé, Zinedine Zidane serait en contact régulier avec l’entourage de l’attaquant du PSG, afin d’être sûr de ne pas mettre en danger son arrivée l’été prochain.

L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant français est le grand objectif du Real Madrid, mais également du PSG. En effet, après avoir bouclé les prolongations de Marco Verratti et Marquinhos, Leonardo a entamé les discussions avec l’entourage de Mbappé en vue de la signature d’un nouveau bail qui éloignerait la menace du club merengue. Mais Zinedine Zidane semble bien déterminé dans ce dossier.

Zidane en contact régulier avec Mbappé ?