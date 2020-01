Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envoie un message au Real pour Mbappe

Publié le 15 janvier 2020 à 3h10 par La rédaction

A quelques mois de l’offensive du Real Madrid pour Mbappe, Leonardo a envoyé un message indirect très claire au club merengue… Explication.

Depuis l’épisode du transfert avorté de Neymar l’été dernier, au cours duquel il est resté très ferme sur ses positions et les tarifs minimums fixés, quitte à aller contre la volonté du crack brésilien de rejoindre Barcelone, Leonardo a établi un plan de vol très clair pour le PSG : l’institution club doit se faire respecter sur le mercato.

Stratégie de fermeté