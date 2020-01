Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Marquinhos, Leonardo veut tout miser sur Mbappé !

Publié le 14 janvier 2020 à 19h45 par A.C.

Leonardo souhaiterait totalement se consacrer aux négociations avec Kylian Mbappé et son entourage, afin de le convaincre de prolonger au Paris Saint-Germain.

C'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui est tombée ce lundi, avec la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2024. Leonardo a toutefois un autre très gros dossier sur les bras, avec le dossier Kylian Mbappé. L'Equipe a annoncé que la prolongation du Champion du monde serait la grande priorité du directeur sportif du PSG, mais comme nous avons pu vous le révéler en exclusivité en novembre dernier, les deux parties ne seraient encore qu'au stade des discussions, puisqu'aucune véritable offre n'a été formulée.

La prolongation de Mbappé, la nouvelle obsession de Leonardo