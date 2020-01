Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l’action pour Houssem Aouar !

Publié le 15 janvier 2020 à 8h15 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2020 à 8h26

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport il y a quelques jours, le PSG fait d’Houssem Aouar une priorité pour l’été prochain. Et visiblement, Leonardo aurait contacté l’entourage du joueur de l’OL.

Bien que le mercato d’hiver sera probablement assez calme du côté du Paris Saint-Germain, cela n’empêche pas la direction parisienne de placer ses pions en vue de l’été prochain. Ainsi, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Houssem Aouar (21 ans) est l’une des priorités du PSG en vue de l’été prochain. Le profil du milieu de terrain de l’OL plaît tout particulièrement à Nasser Al-Khelaïfi, grand fan de l’international Espoirs.

Le PSG lance les premiers contacts avec Aouar