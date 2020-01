Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour Al-Khelaïfi avec Xavi ?

Publié le 15 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Comme annoncé par Le 10 Sport, Xavi a de plus en plus d'influence auprès des dirigeants du PSG à Doha, au point d'envisager une arrivée sur le banc parisien. Et le fait qu'il ait refusé le Barça donne un peu plus d'épaisseur à cette hypothèse.

Xavi est un homme convoité. Suite à la situation d'Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone, Oscar Grau et Eric Abidal se sont rendus à Doha afin d'offrir le poste d'entraîneur du Barça à l'ancien milieu de terrain catalan. Toutefois, ce dernier a visiblement refusé les avances du club blaugrana qui nommé Quique Setien à la place d'Ernesto Valverde. Une aubaine pour le PSG ?

La voie est libre pour Xavi