OM : De Zerbi quitte Marseille, l’avertissement lancé en direct !

Axel Cornic

En une fine de saison très chaude, l’Olympique de Marseille a décidé de quitter La Commanderie pour poser ses valises du côté de Rome, la capitale italienne. Pour le moment le pari est payant, puisqu’il y a eu une large victoire face au Stade Brestois (4-1), mais pour le moment Daniel Riolo ne semble pas vraiment convaincu.

C’est du jamais vu. Alors que la pression a commencé à monter à Marseille, Roberto De Zerbi a décidé d’organiser une mise au vert à presque 900km de distance. Depuis une semaine, l’OM vit et s’entraine du côté de Rome, avec un hôtel cinq étoiles et sur les installations d'une équipe de troisième division italienne, avant de revenir en France chaque week-end pour disputer les matchs de Ligue 1. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir ces derniers jours...

« L'année prochaine on recommence et dès que c'est tendu on refait ? »

C’est le cas de Daniel Riolo qui ne semble pas vraiment convaincu du succès de cette méthode de Roberto De Zerbi à l’OM, surtout sur la durée. « Ça a marché, ils veulent le refaire parce que sur cette fin de saison ils sentent que c'est tendu, très bien. Mais ça va ouvrir quoi ? L'année prochaine on recommence et dès que c'est tendu on refait ? » a lancé l’une des voix de l’After Foot.

« Ils ont besoin de faire des choses qui sortent à ce point du commun »

« S'ils veulent entrer dans des mises au vert à l'ancienne et qu'ils trouvent que le management va fonctionner comme ça... » a poursuivi le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « Je trouve que le message que ça envoie, c'est qu'ils ont besoin de faire des choses qui sortent à ce point du commun pour être capables de gagner un match contre Brest ? Ils ne peuvent pas le sentir à quel point c'est important la Ligue des Champions »