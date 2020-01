Foot - OM

OM : Kamara rend hommage à Strootman

Publié le 15 janvier 2020 à 18h25 par T.M.

Alors que Boubacar Kamara et Kevin Strootman sont désormais en concurrence au milieu de terrain, l’espoir de l’OM a tenu à rendre hommage à son coéquipier.