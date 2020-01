Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie forte de Maxime Lopez !

Publié le 13 janvier 2020 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il ne doit se contenter que d'un rôle de doublure cette saison, Maxime Lopez a expliqué qu’il acceptait les choix faits par André Villas-Boas.

La première partie de saison de l’Olympique de Marseille a été délicate pour Maxime Lopez. En effet, le milieu français formé au club a été relégué sur le banc depuis l’arrivée d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM et en raison des performances de Morgan Sanson et de Valentin Rongier. Une situation frustrante pour Maxime Lopez, qui n’a pas caché qu’il se verrait bien prolonger son contrat à l’OM alors que celui-ci s’achèvera en 2021. Pour autant, en dépit de ce manque de temps jeu, le joueur de 22 ans ne se lamente pas sur son sort et a expliqué comprendre les choix de son entraîneur vu les matchs réalisés par ses deux concurrents dans l’entrejeu.

« C’est à moi de faire tout ce qu’il faut pour gagner du temps de jeu »