Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez fait passer un message à Zubizarreta pour son avenir

Publié le 12 janvier 2020 à 9h30 par J.-G.D.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2021, Maxime Lopez affiche son souhait de prolonger, tout en prévenant l’état-major marseillais.

Moins utilisé par André Villas-Boas depuis plusieurs rencontres, notamment à cause de l'explosion de Valentin Rongier, Maxime Lopez devra également penser à son avenir. Le milieu de terrain de l’OM arrivera au terme de son contrat en juin 2021, alors que sa prolongation traîne en longueur. Directeur sportif olympien, Andoni Zubizarreta ne semble pas pressé afin d’offrir un nouveau bail à son joueur. Mais l’international Espoirs tricolore ouvre la porte aux dirigeants de l’OM.

« J’aimerais prolonger. Après, la balle n’est pas dans mon camp »