Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a un gros coup à réaliser en Chine !

Publié le 12 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Avec les nouvelles règles qui encadrent les salaires en Chine, de belles affaires se présentent. Et visiblement, l’OM aurait l’occasion d’en saisir en une.

Du côté de la Chine, l’Eldorado n’est plus si doré que cela. En effet, de nouvelles règles encadrent désormais les salaires, qui sont à présent limités. Un coup dur pour les grands noms qui avaient filé à l’Est pour des raisons financières. Pour ces joueurs, il serait donc de revenir en Europe. Une aubaine pour les clubs du Vieux Continent qui pourraient alors réaliser de belles affaires. Et alors que l’OM doit recruter avec intelligence à cause de ses finances, cette occasion pourrait être la bonne…

Après Monaco, l’OM pour Ferreira Carrasco ?