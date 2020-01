Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Cette grande discussion qui a bouleversé les plans de Tuchel !

Publié le 12 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que le PSG enchaîne les prestations convaincantes, notamment d'un point de vue offensif, une discussion entre les joueurs aurait permis une prise de conscience collective. Explications.

Après la démonstration du PSG contre l'ASSE (6-1), Marco Verratti a révélé une prise de conscience collective suite à une discussion après la rencontre le Real Madrid (2-2) : « On s'est parlé dans le vestiaire après le match de Madrid. On s'est dit que si on voulait changer de système, il fallait que tout le monde coure. Dans le football d'aujourd'hui, dans les grandes équipes, il n'y a que des grands joueurs et si tu ne les presses pas, ils arrivent à jouer au ballon. C'est pour ça qu'on a changé un peu de mentalité. Vous êtes les premiers à le voir et ça fait plaisir, parce qu'on peut jouer avec les plus forts sur le terrain . » Une discussion qui a visiblement eu des effets positifs.

La prise de conscience collective