Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’étonnant aveu de Zidane sur son départ fracassant !

Publié le 12 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge du choc contre l'Atlético de Madrid, Zinedine Zidane en a profité pour justifier son retour sur le banc du Real Madrid

En 2018, après avoir glané trois Ligues des Champions de suite, Zinedine Zidane avait décidé de quitter le Real Madrid. Un départ retentissant après deux années et demis couronnées de succès. D'ailleurs, quelques mois plus tard, Florentino Pérez prend l'option de rappeler le technicien français afin de relancer la Casa Blanca . Mais depuis son retour, Zinedine Zidane semble plus en difficultés. Une situation qu'il a tenté d'expliquer.

«Ce qui a changé, ce sont les huit mois que j'ai passés sans entrainer»