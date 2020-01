Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle sortie sur l'arrivée du «nouveau Neymar» !

Publié le 12 janvier 2020 à 0h30 par La rédaction

Reinier Jesus ne se serait plus qu'à une semaine de signer au Real Madrid. Jorge Jesus, son entraîneur à Flamengo au Brésil s'est déjà prononcé et il s'attend à ce que l'attaquant réussisse à s'imposer chez les Merengue.

Comme annoncé par le 10 Sport, Reinier Jesus va rejoindre le Real Madrid et suivre les traces de Rodrygo et Vinicius Jr. Les Merengue devraient officialiser l'arrivée de Reinier Jesus lorsque ce dernier aura atteint la majorité, à savoir le 19 janvier prochain. En attendant, Jorge Jesus, l’entraîneur de Reinier Jesus au Flamengo, s'est fendu de quelques commentaires sur l'avenir de son attaquant. Pour lui, son joueur possède toutes les qualités pour s'imposer rapidement au Real Madrid.

« Je pense qu'il va s'imposer »