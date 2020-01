Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Zidane est relancé sur le recrutement hivernal !

Publié le 11 janvier 2020 à 21h30 par B.C.

À la veille de la finale de la Supercoupe d'Espagne opposant le Real Madrid à l'Atlético, Zinedine Zidane a été interrogé ce samedi sur le mercato hivernal des Merengue.

Depuis onze jours maintenant, le mercato d'hiver a ouvert ses portes, et le Real Madrid est pour l'instant resté en retrait. Il faut dire que Zinedine Zidane est heureux avec les joueurs à sa disposition comme il l'avait confié début décembre, et à en croire les informations divulguées par AS au début du mois, le Français n'aurait réclamé aucun renfort à la direction du Real Madrid. Interrogé sur le sujet ce samedi, Zinedine Zidane n'a donné aucun indice sur de possibles mouvements d'ici le 31 janvier.

« Nous ne pensons qu'à la Supercoupe »