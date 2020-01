Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour cette ancienne pépite !

Publié le 11 janvier 2020 à 21h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait être contrarié dans la course à Dani Olmo, ancienne pépite de la Masia actuellement au Dinamo Zagreb.

Ces dernières années, les jeunes pousses du centre de formation ont eu de moins en moins de place au FC Barcelone. Ainsi, certains ont décidé de quitter le club, comme Dani Olmo. Une décision qui a payé, puisque le joueur a littéralement explosé au Dinamo Zagreb. Désormais, les dirigeants du Barça songeraient sérieusement à le rapatrier, mais le Real Madrid aurait également coché le nom du crack espagnol.

