Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone ne lâche rien pour Xavi !

Publié le 11 janvier 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que Xavi est annoncé du côté du FC Barcelone et que le PSG aimerait l'enrôler à l’avenir, rien ne serait encore fixé concernant le futur de l'ancien milieu espagnol.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en décembre dernier, le PSG a l’intention de placer sur son banc un duo composé de Pep Guardiola et Xavi. Cependant, les plans du club de la capitale pourraient être contrariés par le Barça, qui pourrait tenter de faire revenir Xavi pour prendre son banc en lieu et place d’Ernesto Valverde. Dans cette perspective, une délégation du FC Barcelone composée d’Oscar Grau et d’Eric Abidal s’est rendue à Doha et y aurait rencontré Xavi afin de le sonder sur un éventuel retour au FC Barcelone à court ou moyen terme. Et si aucune décision définitive n’aurait encore été prise par le principal intéressé, les tractations ne devraient pas s’arrêter dès maintenant pour autant.

De nouvelles réunions auront lieu dimanche matin

D’après les informations de Gerard Romero, Eric Abidal et Oscar Grau seraient toujours à Doha. Les réunions devraient se poursuivre dimanche matin afin de tenter de dessiner les contours d'un come-back de Xavi au FC Barcelone dans un rôle d'entraîneur. Reste à savoir quelle décision prendra l’actuel entraîneur d’Al Saad. Affaire à suivre dans les prochaines heures…