Mercato - PSG : Cette offre qui pourrait relancer l'avenir de Xavi !

Publié le 10 janvier 2020 à 23h15 par J.-G.D.

La réunion avec Xavi aurait donné des idées à Eric Abidal et Oscar Grau. Les deux dirigeants du Barça lui auraient proposé de reprendre l’équipe immédiatement avec un contrat de deux ans et demi à la clé.

Thomas Tuchel n’est pas sûr de continuer l’aventure sur le banc du PSG en cas d'échec en Ligue des Champions, et les Qataris souhaitent " rêver encore plus grand ". Comme annoncé par Le 10 Sport en exclusivité ces dernières semaines, le club de la capitale désire attirer Pep Guardiola et Xavi. Pourtant, rien ne sera facile pour l’actuel entraîneur d’Al-Sadd. Le FC Barcelone, via Eric Abidal et Oscar Grau, aurait sondé l’ancien capitaine du club afin de remplacer Ernesto Valverde, dont l’avenir s’inscrira loin du Barça. Et la presse espagnole apporte de nouvelles précisions concernant Xavi.

Le Barça aurait soumis une offre à Xavi