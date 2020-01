Mercato - Barcelone : Le Barça s'active pour boucler deux renforts !

Foot - Mercato - Barcelone

Toujours à l'affût pour recruter des jeunes à forts potentiels, Barcelone tenterait actuellement de boucler les arrivées de Dani Olmo (Dinamo Zagreb) et Matheus Fernandes (Palmeiras).

La concurrence fait rage pour recruter des jeunes à forts potentiels. Mais Barcelone est un vieil habitué. Le club suit depuis un certain temps la situation de Dani Olmo (21 ans), actuellement au Dinamo Zagreb et qui a récemment confirmé que le Barça avait dégainé une offre pour lui. Mais le FC Barcelone se serait également positionné sur Matheus Fernandes (21 ans), le jeune milieu de Palmeiras. Et les Blaugrana feraient actuellement le forcing pour boucler ces deux dossiers.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Barcelone serait actuellement en négociations afin de recruter les prometteurs milieux de terrain Dani Olmo et Matheus Fernandes. Et si le Barça venait à trouver un accord dans ces dossiers, le club pourrait faciliter le départ d'Arturo Vidal, toujours dans le viseur de l'Inter. Le club milanais devrait d'ailleurs revenir à la charge dès la semaine prochaine pour l'international chilien.





#Barça are in talks for #MatheusFernandes (Palmeiras) and Dani #Olmo (Dinamo Zagabria): If they will close, Arturo #Vidal could be sell to #Inter. In the next week Inter will make a new bid for the midfielder. #transfers