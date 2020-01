Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite confirme l'offre du Barça !

Publié le 2 janvier 2020 à 17h45 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone, Dani Olmo a confirmé l'offensive du club catalan à son égard et fait le point sur son avenir.

Il y a quelques jours, certains médias espagnol faisait état d'une offre émise par le FC Barcelone pour recruter le milieu de terrain du Dinamo Zagreb, Dani Olmo. Formé à la Masia, ce dernier pourrait voir d'un bon œil un retour à Barcelone. Dans l'optique de jouer l'Euro avec l'Espagne, Dani Olmo aspire à jouer un championnat plus important que celui de Croatie. Le joueur est également revenu sur la proposition du Barça dans un entretien accordé à L'Esportiu .

« Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète »