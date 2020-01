Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les aveux du clan Neymar sur son départ avorté au Barça

Publié le 2 janvier 2020 à 12h30 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton cet été, Neymar est donc resté au PSG. Un épisode que semble avoir oublié le Brésilien…

Durant le dernier mercato estival, Neymar était décidé à quitter le PSG. Après 2 ans avec le club de la capitale, le Brésilien n’avait qu’une envie : retrouver le FC Barcelone. Et pour cause, selon un de ses proches, l’attaquant de 27 ans estimait qu’il ne pourrait rien gagner avec le club de la capitale. Toutefois, au terme d’un très long feuilleton, Neymar n’a pu reposer ses valises en Catalogne. Le protégé de Thomas Tuchel a donc dû repartir sur une 3ème saison avec le PSG et aurait oublié à cette occasion ses envies de départ.

« Il a complètement bouleversé son schéma… »