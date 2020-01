Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce gros dossier qui va animer le mercato du Barça !

Publié le 2 janvier 2020 à 4h00 par T.M.

Le mercato estival 2020 se préparerait dès maintenant au FC Barcelone. Et en Catalogne, un dossier XXL occuperait la direction blaugrana.

Après avoir attiré Antoine Griezmann, Frenkie De Jong et Junior Firpo durant le dernier mercato estival, le FC Barcelone devrait encore apporter des retouches à son effectif à l’été prochain. En Catalogne, on se réunirait d’ores et déjà pour établir le plan et l’idée de la direction blaugrana serait d’attirer au moins un renfort à chaque ligne. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant seraient donc attendus. Et pour ce qui est du renfort offensif, cela semble être la grande priorité. En effet, depuis de longues semaines, le Barça n’a qu’une obsession : trouver le successeur de Luis Suarez.

Quel numéro 9 pour le Barça ?

Si le feuilleton Neymar anime l’actualité du FC Barcelone, la recherche du successeur de Luis Suarez serait la vraie priorité des Catalans. A bientôt 33 ans, l’Uruguayen se rapproche de la fin et il faut donc trouver celui qui arrivera à le faire oublier dans quelques saisons. Une quête qui fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées. Alors que le Barça n’a pas trouvé l’heureux élu durant le dernier mercato estival, cela commencerait tout de même à se préciser. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, il n’y aurait plus que 2 options pour le successeur de Suarez, à savoir Lautaro Martinez (Inter Milan) et Donyell Malen (PSV Eindhoven). A suivre…