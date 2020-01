Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts peuvent regretter Gasset...

Publié le 1 janvier 2020 à 11h00 par T.M.

Après avoir réussi à qualifier l’ASSE pour l’Europa League, Jean-Louis Gasset a décidé de quitter les Verts. Un départ que peuvent regretter les Stéphanois.

Appelé à la rescousse pour relancer l’ASSE en décembre 2017, Jean-Louis Gasset a parfaitement sur relancer le club stéphanois. Après avoir brillé en tant qu’adjoint de Laurent Blanc, le technicien de 66 ans a brillé comme entraîneur principal dans le Forez. Malheureusement, l’aventure n’aura duré qu’un an et demi. En effet, en juin dernier, Gasset a quitté le banc des Verts pour laisser sa place à Ghislain Printant. Un départ qui a fragilisé les Stéphanois.

Gasset a laissé un vide !

Pour succéder à Jean-Louis Gasset, certains ont fait le forcing pour que le changement ne soit pas radical que ce soit ainsi Ghislain Printant, l’ancien adjoint de Gasset, qui soit nommé. C’est ce qui s’est passé, mais cela a été très loin d’une réussite. En effet, les mauvais résultats se sont accumulés depuis le début de la saison. Pour la direction de l’ASSE, cela n’était ainsi plus possible de continuer comme cela et Printant a dernièrement été démis de ses fonctions. De quoi donner des regrets concernant le départ de l’ancien adjoint de Laurent Blanc. Toutefois, avec Claude Puel, le nouvel entraîneur, cela pourrait changer. Pour cela, le technicien français va devoir réussir à imposer sa vision et son projet. A suivre…