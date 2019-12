Foot - Mercato - OM

Mercato - OM/LOSC : Lopez, McCourt… Où en sont-ils ?

Il y a quelques mois, deux nouveaux projets sont arrivés en Ligue 1 : celui de Frank McCourt à l’OM et celui de Gérard Lopez au LOSC. Forcément, la comparaison est donc facile pour voir qui est en avance sur l’autre et un se dégage facilement…

A l’été 2016, le rachat de l’OM a été l’un des grands feuilletons. Finalement, c’est Frank McCourt qui a succédé à Margarita Louis-Dreyfus à la tête du club phocéen. L’Américain était d’ailleurs ambitieux, ayant notamment la volonté de faire concurrencer le PSG. Egalement intéressé par l’OM, Gérard Lopez s’est lui finalement offert le LOSC quelques mois plus, rachetant les Dogues à Michel Seydoux. Depuis 3 ans, les deux clubs sont donc repartis pour un nouveau chapitre. Mais où en sont-ils aujourd’hui ?

Le LOSC est en avance sur l’OM !

Alors qu’ils étaient nombreux à voir en l’OM le club qui sera le plus à même de faire chuter le PSG, cela a été loin d’être le cas. Si le club phocéen est actuellement à la 2ème place en Ligue 1, depuis l’arrivée de Frank McCourt, excepté la finale d’Europa League, les résultats n’ont pas été ceux attendus. Et que dire de la situation financière du club. En effet, les comptes sont actuellement dans le rouge et la menace du fair-play financier plane au-dessus de la Canebière. La trajectoire est en revanche à l’inverse du côté du LOSC. Passés proche de la relégation à l’arrivée de Gérard Lopez, les Dogues trustent désormais les premières places en Ligue 1. La saison dernière, les hommes de Christophe Galtier ont d’ailleurs été les seuls à suivre le rythme du PSG, finissant le championnat à la deuxième place. Aujourd’hui, le projet du Luxembourgeois solide et cela est de bon augure pour la suite.