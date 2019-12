Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato : Ce que le LOSC a décidé pour Yazici

Publié le 29 décembre 2019 à 11h45 par Alexis Bernard

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Yusuf Yazici sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Et le LOSC a pris une grande décision suite à cette grave blessure.

La grave blessure de Yusuf Yazici et le 5-1 pris à Monaco ont pesé lourd dans les valises du LOSC au moment de partir en vacances, pour la trêve hivernale. Les hommes de Christophe Galtier auraient aimé terminer l’année sur une note bien plus positive que celles-là… Mais le club est solide et dresse, malgré tout, un bon bilan de cette saison 2019-2020 à mi-parcours (quatrième de Ligue 1, encore en course en Coupe de France et Coupe de la Ligue). Quant à Yazici, recruté pour prendre la succession de Nicolas Pepe, le LOSC a pris une décision. Selon nos informations, les dirigeants lillois ne vont pas le remplacer cet hiver. Malgré l’opportunité du mercato de janvier, les Dogues n’iront pas chercher une recrue d’envergure pour compenser l’absence du joueur turc. Galtier est satisfait du rendement offensif de ses joueurs et compte sur le retour de Timothy Weah, blessé de longue date qui va reprendre en début d’année 2020, pour apporter du « sang neuf ».