EXCLU - Mercato - AS Monaco : Jardim finalement maintenu ?

Publié le 28 décembre 2019 à 16h10 par Alexis Bernard

Alors que son départ semblait certain, Leonardo Jardim est toujours l’entraîneur de l’AS Monaco. Et pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise à son sujet.