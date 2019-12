Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à contrer Leonardo pour Ter Stegen ?

Publié le 28 décembre 2019 à 14h45 par J.-G.D. mis à jour le 28 décembre 2019 à 14h49

Consciente des sollicitations du PSG, de la Juventus et du Bayern Munich pour Marc-André ter Stegen, la présidence du Barça souhaiterait prolonger son gardien.

Le contingent allemand du PSG (Tuchel, Draxler, Kehrer) pourrait accueillir un nouveau membre d’ici quelques mois. De l’autre côté des Pyrénées, on explique que le Champion de France aurait " frappé à la porte " de Marc-André Ter Stegen. À l’instar de Neymar en 2017, le club de la capitale devra régler la clause libératoire du dernier rempart du FC Barcelone (180M€). Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2022, l’international allemand pourrait finalement revenir en Allemagne, et plus précisément au Bayern Munich. À moins que les Blaugranas tentent de retenir Ter Stegen coûte que coûte.

Une prolongation en vue pour Ter Stegen ?