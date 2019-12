Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup tenté par Leonardo... avec cette star du Barça ?

Publié le 28 décembre 2019 à 8h15 par A.C. mis à jour le 28 décembre 2019 à 8h16

Leonardo et le Paris Saint-Germain auraient approché Marc-André Ter Stegen, gardien de but du FC Barcelone et de la sélection allemande.

Avec Keylor Navas, arrivée en provenance du Real Madrid cet été, le Paris Saint-Germain semble enfin avoir trouvé un gardien de but de très haut niveau. Pourtant, Leonardo continuerait à chercher des renforts à ce poste. En Italie on assure en effet qu'il continuerait de suivre Gianluigi Donnarumma du Milan AC, qu'il a déjà tenté d'attirer au PSG lors du dernier mercato estival. En Espagne, le directeur sportif parisien préparerait également un énorme coup.

Le PSG tâte le terrain pour Ter Stegen