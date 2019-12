Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui pourrait faire basculer le dossier Donnarumma...

Publié le 17 décembre 2019 à 21h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent désormais à quoi ils devront s'attendre pour Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC.

Même avec l'arrivée de Keylor Navas cet été, Leonardo continue à suivre d'autres gardiens de but. C'est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a déjà approché cet été, sans succès. Sous contrat avec le Milan AC, le gardien de but est en pleine réflexion pour son avenir et du côté du PSG, on semble prêts à sauter sur la moindre occasion.

Donnarumma lie son avenir à l'Europe