Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde prêt à contrecarrer les plans de Todibo ?

Publié le 17 décembre 2019 à 20h00 par La rédaction

Alors que le Milan AC voudrait l’attirer au sein de son effectif, Jean-Clair Todibo pourrait finalement rester au FC Barcelone. Ernesto Valverde ne voudrait pas se séparer du Français à moins qu’un remplaçant vienne prendre sa place.

Jean-Clair Todibo pourrait quitter le FC Barcelone près d’un an après son arrivée. Le Français n’est que quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Gérard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Un statut qui ne lui permet pas d’enchainer et de disposer de minutes de jeu suffisantes. Ainsi, selon les dernières informations de Calciomercato.com , Jean-Clair Todibo ne verrait pas d’un mauvais œil un départ en Italie où le Milan AC lui ferait les yeux doux. Toutefois, Ernesto Valverde pourrait contrecarrer les plans du joueur de 19 ans.

Valverde contre un départ de Todibo ?