Mercato - Barcelone : Une piste XXL se confirme pour Todibo ?

Publié le 16 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait être tenté de laisser filer Jean-Clair Todibo cet hiver. Et le Milan AC s’affirme comme un prétendant sur ce dossier.

L’avenir de Jean-Clair Todibo au FC Barcelone demeure incertain. Arrivé en janvier 2019, le Français n’a débuté que deux matchs depuis le début de la saison et le club blaugrana pourrait le laisser filer afin qu’il puisse accumuler du temps de jeu. Selon les informations exclusives du 10 Sport, Jean-Clair Todibo ne veut pas quitter la formation catalane catalan malgré l’intérêt de nombreuses écuries européennes à l’instar du Bayer Leverkusen, de Watford, de Southampton et du Milan AC. Et le club italien voudrait avancer ses pions sur ce dossier.

Discussions entre le Milan AC et le FC Barcelone pour Todibo ?